"Работы длились 45 дней": в Офисе президента утверждают, что разминирование в Киевской области завершено

Разминирование в Киевской области после вторжения армии Российской Федерации полностью завершено. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60.

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Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

По его словам, работы длились 45 дней вместо запланированных 60. К восстановительным работам было привлечено более тысячи работников из разных регионов Украины.

“Полностью завершено разминирование Киевской области. По поручению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака возобновлено электроснабжение на 100% в Киевской области. Питание восстановили более 266 тысяч потребителей”, - отметил Тимошенко.

В то же время заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона отметил, что по состоянию на 20 мая в Киевской области разминированы только дороги. А на то, чтобы сделать другие территории региона безопасными, уйдут годы.

В частности, в селе Андреевка Макаровской общины уже начат текущий ремонт кровель в 50 частных домах. Также, по словам Тимошенко, здесь восстановлены газо- и электроснабжение, частично есть связь и интернет, территорию полностью очистили от завалов, а технику убрали с дорог.

Также восстановлено транспортное сообщение с Киевом, возобновили работу автобусы. В частности, уже определена дорожная карта по работе над генеральным планом населенного пункта Мощун, который сильно пострадал в результате боевых действий. Готовятся документы для обнародования и проведения общественного обсуждения.

Напомним, в ГСЧС заявили, что разминирование украинских территорий может длиться от 5 до 10 лет. На данный момент общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

В частности, с начала российского вторжения сотрудники ГСЧС обезвредили более 100 тысяч боеприпасов, в том числе около 2 тысяч авиабомб.