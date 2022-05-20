"Роботи тривали 45 днів": в Офісі президента стверджують, що розмінування на Київщині повнісю завершене

Розмінування Київської області після вторгнення армії Російської Федерації повністю завершене. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60.

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Таку заяву зробив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

За його словами, роботи тривали 45 днів замість запланованих 60. До відновлювальних робіт було залучено понад тисячу працівників з різних регіонів України.

“Повністю завершено розмінування Київської області. За дорученням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відновлено електропостачання на 100% Київської області. Живлення відновили більш як 266 тисячам споживачів”, - зазначив Тимошенко.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону наголосив, що станом на 20 травня на Київщині наразі розміновані тільки дороги. А на те, щоб зробити інші території регіону безпечними, підуть роки.

Зокрема, у селі Андріївка Макарівської громади вже розпочато поточний ремонт покрівель у 50 приватних будинках. Також, за словами Тимошенка, тут відновлено газо- та електропостачання, частково є зв’язок та інтернет, територію повністю очистили від завалів, а техніку прибрали з доріг.

Також відновлено транспортне сполучення з Києвом, поновили роботу автобуси. Зокрема, вже визначено дорожню карту по роботі над генеральним планом населеного пункту Мощун, який сильно постраждав внаслідок бойових дій. Готуються документи для його оприлюднення та проведення громадського обговорення.

Нагадаємо, у ДСНС заявили, що розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років. Наразі загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, з початку російського вторгнення співробітники ДСНС знешкодили понад 100 тисяч боєприпасів, у тому числі майже 2 тисяч авіабомб.