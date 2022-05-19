З початку війни ДСНС знешкодила понад 100 тисяч боєприпасів

З початку російського вторгнення співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили понад 100 тисяч боєприпасів, у тому числі майже 2 тисяч авіабомб. Про це йдеться у телеграм-каналі ДСНС.

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"З початку війни знешкоджено 112 905 боєприпасів, у тому числі 1975 авіабомб. Обстежено територію площею 21 851 га", - сказано в повідомленні з посиланням на спікера ДСНС Олександра Хорунжого.

Також повідомляється, що з початку війни підрозділи ДСНС здійснили понад 28 тисяч виїздів, ліквідували 8 696 пожеж, врятували 1 310 осіб та надали психологічну допомогу 125 тисячам осіб.

Також повідомляється, що рятувальники постійно розбирають завали зруйнованих споруд.

Оскільки роботи дуже багато, то доводиться залучати волонтерські рухи. Волонтером можуть стати всі охочі, лише зареєструвавшись на сайті ДСНС

Нагадаємо, за прогнозами ДСНС, розмінування українських територій може зайняти від 5 до 10 років. На даний момент загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.