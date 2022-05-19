С начала войны ГСЧС обезвредила более 100 тысяч боеприпасов

С начала российского вторжения сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 100 тысяч боеприпасов, в том числе почти 2 тысячи авиабомб. Об этом сказано в телеграм-канале ГосЧС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"С начала войны обезврежено 112905 боеприпасов, в том числе 1975 авиабомб. Обследована территория площадью 21 851 га", — сказано в сообщении со ссылкой на спикера ГСЧС Александра Хорунжего.

Также сообщается, что с начала войны подразделения ГСЧС совершили более 28 тысяч выездов, ликвидировали 8 696 пожаров, спасли 1 310 человек и оказали психологическую помощь 125 тысячам человек.

Также сообщается, что спасатели постоянно разбирают завалы разрушенных построек.

Поскольку работы очень много, приходится привлекать волонтерские движения. Волонтером могут стать все желающие, только зарегистрировавшись на сайте ГСЧС

Напомним, по прогнозам ГосЧС разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. На данный момент общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.