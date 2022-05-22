Київ продовжують розмінувати від снарядів та мін. Де у столиці небезпечно гуляти

У Києві продовжуються роботи з виявлення вибухонебезпечних предметів у деяких зелених зонах. Найбільш забруднені мінами та снарядами у столиці район Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинське лісопаркове господарство та автомобільні дороги у напрямку Житомира та Вишгорода.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що під час оборони столиці на деяких ділянках мінування місцевості проводилося як українськими захисниками, так і російськими окупантами.

Також внаслідок застосування авіації та артилерії противника залишилися вибухонебезпечні предмети, що не вибухнули: снаряди, авіаційні бомби, міни.

За даними КГВА, найбільш забрудненими виявились околиці міста, де були бойові зіткнення: Пуща-Водиця, Виноградар, Святошинське лісопаркове господарство, автомобільні дороги у напрямку Житомира та Вишгорода.

Роботи щодо виявлення вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон столиці продовжуються. Тому міська влада закликає мешканців Києва не наближатися до фортифікаційних споруд та їх залишків у парках та скверах, включених до списку небезпечних для відвідування.

Так, у Дарницькому районі небезпечними залишаються сквер "Привокзальний" та сквер Григоренка 36-38, у Дніпровському районі – парк вздовж вулиці Малишка (сторона мосту на вулиці Будівельників) та парк Попудренка.

У Деснянському районі небезпечні для відвідування парк "Кіото" (західна частина), парк "Деснянський" (південна частина), парк імені Шухевича (західна частина), парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича, 3-я черга (західна частина), парк "Муромець" (Південна частина).

В Оболонському районі сьогодні заборонено відвідувати сквер на розі проспекту Оболонський та вулиці Тимошенко (центральна частина), сквер Архипенка, 5 (східна частина), сквер на розі проспекту Мінський та вулиці Кондратюка (північна частина), сквер на Мінській площі (західна частина).

У Подільському районі небезпечні для відвідування сквер на Петрівці (кут вулиць Костянтинівська та Заводська), сквер на проспекті Правди, 70-76, парк "Кинь-Сум" (у межах вулиць Кобзарська та Сошенка).

У Шевченківському районі - сквер "Мюнхенський", парк "Нивки" (західна частина, станція метро "Берестейська"), Повітрофлотський шляхопровід, сквер на Подільському узвозі, парк на схилах Смородинського узвозу, парк "Бабин Яр", парк "Сирецький Гай" (з боку вулиці Стеценка), сквер Довнар-Запольського, вулиця Гаврилишина (розподільник), проспект Перемоги, 78.

У Солом'янському районі небезпечний для відвідування парк Захисників України, у Голосіївському районі – лісопарк на вулиці Кайсарова.

У Святошинському районі небезпечні парк "Юність" (з боку вулиці Покотило), парк імені Феодори Пушиної (з боку проспекту Перемоги), бульвар Академіка Вернадського (західна частина), сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильська (з боку проспекту Перемоги).

У КДВА також нагадали, що у Києві діє заборона на відвідування та в'їзд на територію лісогосподарств столиці транспортними засобами, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.

Зазначимо, що розмінування в Київській області після вторгнення армії Російської Федерації повністю завершено. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60 днів.