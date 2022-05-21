Україні після війни знадобиться 5-7 років на розмінування території

На повне розмінування територій України за найоптимістичнішими прогнозами може піти п'ять-сім років.

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Про це заявила замміністра внутрішніх справ Мері Акопян в ефірі телемарафону.

За її словами, зараз у МВС оцінюють, що забруднена територія становить близько 300 тис. квадратних кілометрів.

"Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює 30 дням розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування", - сказала Акопян.

За її словами, вже на території України знешкоджено майже 114 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема близько 2000 авіабомб.

Акопян також нагадала, що в Україні створено Міжнародний центр із гуманітарного розмінування.

"Метою є в тому числі і залучення міжнародної допомоги: професійної, технічної та фінансової. Вже близько 20 іноземних організацій відгукнулися та проходять сертифікацію для роботи в Україні", - зазначили Акопян.

Зазначимо, розмінування у Київській області після вторгнення армії Російської Федерації повністю завершено. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60 днів.

Раніше у ДСНС заявили, що розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років. На даний момент загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.