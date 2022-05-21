Украине после войны понадобится 5-7 лет на разминирование территории

На полное разминирование территорий Украины по самым оптимистическим прогнозам может уйти пять-семь лет.

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Об этом заявила замминистра внутренних дел Мери Акопян в эфире телемарафона.

По ее словам сейчас в МВД оценивают, что загрязнена территория около 300 тыс. квадратных километров.

"Исходя из того, что один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования, по самым оптимистическим прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования", - сказала Акопян.

По ее словам, уже на территории Украины обезврежено почти 114 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 2000 авиабомб.

Акопян также напомнила, что в Украине создан Международный центр по гуманитарному разминированию.

"Целью является в том числе и привлечение интернациональной помощи: профессиональной, технической и финансовой. Уже около 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине", - отметили Акопян.

Отметим, разминирование в Киевской области после вторжения армии Российской Федерации полностью завершено. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60.

Ранее в ГСЧС заявили, что разминирование украинских территорий может длиться от 5 до 10 лет. На данный момент общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.