- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Пляжний сезон у Києві поки що не відкриватимуть
У КМДА наголосили, що в умовах військового стану та заради безпеки громадян відвідувати пляжі поки що не радять.
У Києві обслуговування пляжів та зон відпочинку проводять у штатному режимі, проте пляжний сезон поки що не розпочинатимуть. Про це повідомили у КМДА.
На територіях пляжів та зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.
В умовах військового стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця поки що не радять.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому об'єкти обслуговуються у штатному режимі.
"Обслуговування об'єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, приступають до лабораторних досліджень води поверхневих водойм та питної води", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що піротехніки щодня вилучають 2-5 тис. вибухонебезпечних предметів із замінованих територій.