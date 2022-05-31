Пляжний сезон у Києві поки що не відкриватимуть

У КМДА наголосили, що в умовах військового стану та заради безпеки громадян відвідувати пляжі поки що не радять.

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У Києві обслуговування пляжів та зон відпочинку проводять у штатному режимі, проте пляжний сезон поки що не розпочинатимуть. Про це повідомили у КМДА.

На територіях пляжів та зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.

В умовах військового стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця поки що не радять.

При цьому об'єкти обслуговуються у штатному режимі.

"Обслуговування об'єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, приступають до лабораторних досліджень води поверхневих водойм та питної води", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що піротехніки щодня вилучають 2-5 тис. вибухонебезпечних предметів із замінованих територій.