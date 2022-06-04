У Херсонській області окупанти замінували пляж у Лазурному: загинуло троє людей

На пляжі курортного селища Лазурне Скадовського району Херсонської області на російській міні підірвалися троє місцевих жителів.

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Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Зазначається, що військові країни-агресора РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря.

"3 червня 2022 року троє цивільних людей, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус", вибухнули на ворожій міні. Від нищівного вибуху всі вони загинули на місці", - зазначають у прокураторі.

Досудове розслідування продовжується. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

"Правоохоронці ще раз звертають увагу громадян, що окупанти підступно мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини. Будьте уважні і обережні, не наражайте себе на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що піротехніки щодня вилучають 2-5 тис. вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях.

Нагадаємо, в окупованому Генічеську самопроголошена херсонська "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон. Окупанти увірвалися до кількох приватних баз відпочинку, заборонивши місцевим охоронцям впускати туди людей, погрожуючи тим, що вже найближчим часом ці території стануть російською власністю.