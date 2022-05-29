В Геническе оккупанты под дулами автоматов готовятся провести туристический сезон: местных не пускают на пляжи

В оккупированном Геническе самопровозглашенная херсонская "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Оккупанты ворвались в несколько частных баз отдыха, запретив местным охранникам впускать туда людей, угрожая тем, что уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что вооруженные российские военнослужащие ворвались в частные базы отдыха "Белый Лебедь" и "Arabatka.club" в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке.

"Оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая тем, что уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью. Сами решисты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря", – подчеркнула Людмила Денисова.

Следует отметить, что Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, используемым агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины.

"Существует угроза, что выпущенные из Крыма истребители, военные вертолеты, ракеты будут подвергать опасности "отдыхающих". Своими действиями РФ грубо нарушает Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Европейской конвенции по правам человека", - добавила омбудсмен.

Напомним, российские оккупанты заявили о намерении ввести в Запорожской и Херсонской областях российские автомобильные номера. Также сообщается, что крымские инженеры подключили Бердянск к трем российским радиостанциям.

В частности, в Мариуполе оккупационные власти в среду, 25 мая, начали процедуру выдачи российских паспортов.