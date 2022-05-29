У Генічеську окупанти під дулами автоматів готуються провести туристичний сезон: місцевих не пускають до пляжів

В окупованому Генічеську самопроголошена херсонська "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон. Окупанти вдерлися до кількох приватних баз відпочинку, заборонивши місцевим охоронцям впускати туди людей, погрожуючи тим, що вже найближчим часом ці території стануть російською власністю.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку "Білий Лебідь" та "Arabatka.club" в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці.

"Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що вже найближчим часом ці території стануть російською власністю. Самі рашисти у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря", - наголосила Людмила Денісова.

Варто зазначити, що Арабатська Стрілка межує з окупованим Кримським півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову частину України.

"Існує загроза, що випущені з Криму винищувачі, військові гелікоптери, ракети будуть наражати на небезпеку "відпочивальників". Своїми діями РФ грубо порушує Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, російські окупанти заявили про намір запровадити у Запорізькій та Херсонській областях російські автомобільні номери. Також повідомляється, що кримські інженери підключили Бердянськ до трьох російських радіостанцій.

Зокрема, у Маріуполі окупаційна влада у середу, 25 травня, розпочала процедуру видачі російських паспортів.