Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами 50-х років минулого століття

Намагаючись зупинити наступ ЗСУ, російські загарбники терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Внаслідок вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат у живій силі та техніці.

Намагаючись зупинити наступ ЗСУ, російські загарбники терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, виготовленими у 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області та були підготовлені для знищення. Привласнивши гроші на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж у передові підрозділи для мінування оборонних позицій", - йдеться у повідомленні.

При спробі встановлення мінних загорож на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.

З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях вибухів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Сім'ї саперів за загибель родичів-окупантів виплати не отримають.

Нагадаємо, військові країни-агресора РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря. На пляжі курортного селища Лазурне Скадовського району Херсонської області на російській міні підірвалися троє місцевих жителів .

Зазначимо, що радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань 20 км від Херсона. Тож ніякого референдуму окупанти там не проведуть.