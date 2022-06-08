У Херсоні окупанти проводять телефонні опитування на тему відношення до Росії, війни та Путіна, - розвідка

Окупанти продовжують готувати підґрунття для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до країни-агресора РФ.

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Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Українцям надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних питань, які мають вплинути на їхнє ставлення до Росії, війни, окупації та особисто до Путіна", - йдеться у повідомленні.

Відомство також публікує перелік питань:

- як ви оцінюєте ситуацію у вашому регіоні?

- як ви оцінюєте ситуацію в Херсоні?

- що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя?

- як ви ставитеся до спеціальної воєнної операції в Україні?

- як ви ставитеся до Володимира Путіна?

- як ви ставитеся до російської армії?

- на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу Росії чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти до складу "республіки Крим"?

- чи є родичі в Україні та Росії?

- що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати спокій, списати борги. Що варто зробити Росії для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?

"Результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю за "чистотою" результату такого "дослідження" немає і бути не може. Більшість мешканців тимчасово окупованих територій Херсона відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за безпеку", - йдеться у повідомленні ГУР.

У відомстві наголошують, що отже, навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціального дослідження", де українці нібито "висловили підтримку окупаційному режиму".

Європейський союз не визнає російських паспортів, виданих мешканцям тимчасово окупованих територій України. Також ЄС засуджує спроби країни-агресора Росії насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області та вважає це порушенням міжнародного права.