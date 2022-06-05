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Российские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с украинскими военными, - разведка
Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Так, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.
Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияне" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины.
"Военная разведка Украины напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, представитель военной разведки Украины сделал прогноз, что война будет длиться до зимы.