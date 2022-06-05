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Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із українськими військовими, - розвідка
Незважаючи на загрози притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони так званих "кадировців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Так, командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та загрожує солдатам розстрілами.
Один із підрозділів бригади був затриманий при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто до зони активних бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі у підрозділі обговорюється можливість здачі в полон захисникам України.
"Військова розвідка України нагадує, що всіх військових злочинців буде викрито і за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представник військової розвідки України зробив прогноз, що війна триватиме до зими .