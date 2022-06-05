Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із українськими військовими, - розвідка

Незважаючи на загрози притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони так званих "кадировців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та загрожує солдатам розстрілами.

Один із підрозділів бригади був затриманий при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто до зони активних бойових дій.

Наразі у підрозділі обговорюється можливість здачі в полон захисникам України.

"Військова розвідка України нагадує, що всіх військових злочинців буде викрито і за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник військової розвідки України зробив прогноз, що війна триватиме до зими .