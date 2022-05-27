Война в Украине будет продолжаться до зимы, - ГУР

Представитель военной разведки Украины сделал прогноз, что война будет длиться до зимы. Об этом Вадим Скибицкий рассказал во время интервью "Радио Свобода".

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По его словам, кремлевский диктатор не хочет сдавать свои позиции и отказываться от планов, поэтому, по прогнозам аналитиков, война будет долговременной.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают", - говорит он.

Вадим Скибицкий также заявил, что с мая в Херсонской области российская армия строит несколько линий обороны, минирует мосты и дороги.

При этом Россия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия. Запасы иссякают, поэтому им пришлось расконсервировать старые советские боеприпасы. Также после уничтожения крейсера "Москва" и ПДК "Саратов" российские корабли не подходят близко к украинским берегам.

Напомним, что войска РФ возобновили наступление в направлении Славянска и пытаются закрепиться в Лимане.