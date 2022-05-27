Российские войска пытались протиснуться в Северодонецк: погибли 4 человека

Из-за российских обстрелов в Северодонецке четверо погибших, в Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.

"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне готовят по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все – в старых районах города. Двое из них – одновременно, у одной многоэтажки. Добавились и повреждение жилого фонда – 11 многоквартирных и один частный дом, и это только в Северодонецке", - отметил Гайдай.

Также подсчитали количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов.

26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал.

"Всего в Попаснянской и Горской общинах разрушенного жилья – не перечислить. Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, 9 – в Горном, 8 – в Тошковке, 4 – в Нырковом, 3 – в Николаевке", – добавил глава ОВА.

Отметим, по словам Сергея Гайдая, ситуация на Донбассе чрезвычайно сложная. По состоянию на 25 мая 2022 года, уже 95% территории Луганщины оккупировано РФ.