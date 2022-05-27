Російські війська намагалися протиснутися до Сєверодонецька: загинули 4 людини

Через російські обстріли у Сєвєродонецьку четверо загиблих, у Лисичанську обстріляно відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків.

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Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, протягом усієї доби росіяни намагалися протиснутися до Сєвєродонецька з боку Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції наших військових у районі Устинівки.

"Жителі Сєверодонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєвєродончанина. Всі – у старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки. Додалися й пошкодження житлового фонду – 11 багатоквартирних та один приватний будинок, і це лише у Сєвєродонецьку", - зазначив Гайдай.

Також підрахували кількість руйнувань після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ упродовж 25 травня – 19 об'єктів.

26 травня росіяни відкрили вогонь із відділення поліції. На щастя, ніхто не постраждав.

"Загалом у Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати. Що відомо за 26 травня: 11 будинків у Золотому, 9 – у Гірському, 8 – у Тошківці, 4 – у Нирковому, 3 – у Миколаївці", – додав глава ОВА.

Зазначимо, за словами Сергія Гайдая, ситуація на Донбасі є надзвичайно складною. Станом на 25 травня 2022 року вже 95% території Луганщини окуповано РФ.