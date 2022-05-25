У Лисичанську поліція масово ховає мирних жителів у братській могилі (ВІДЕО)

У поліції Лисичанська сформовано похоронну команду, яка забезпечує поховання мирних жителів у братській могилі на околиці міста. Відповідне відео опублікував у себе у соцмережах начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - прокоментував він.

Передбачається, що після війни родичі небіжчиків зможуть провести перепоховання. Для цього поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом дадуть змогу отримати свідоцтва про смерть.

Судячи з відео з відповідними коментарями одного з бійців, "кожний пакет підписано прізвищем, ім'ям та по батькові", а сама братська могила знаходиться біля цвинтаря в районі колишньої шахти "Матроська". За його словами, там поховано вже близько 150 людей.

Нагадаємо, що на сьогодні під контролем України в Луганській області залишаються лише Лисичанськ, Сєвєродонецьк та невелика кількість населених пунктів навколо них.

За словами Гайдая, сумарно в них залишилося на сьогодні близько 40 тисяч людей, майже всі з яких не хочуть їхати, незважаючи на бойові дії зі щоденною загибеллю від обстрілів по кілька людей.