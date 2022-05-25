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В Лисичанске полиция массово хоронит мирных жителей в братской могиле (ВИДЕО)
В полиции Лисичанска сформирована погребальная команда, обеспечивающая захоронение мирных жителей в братской могиле на окраине города. Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Сейчас полиция Луганской области подменяет собой многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле", - прокомментировал он.
Предполагается, что после войны родственники покойных смогут провести перезахоронение. Для этого полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти.
Судя по видео с соответствующими комментариями одного из бойцов, "каждый пакет подписан фамилией, именем и отчеством", а сама братская могила находится у кладбища в районе бывшей шахты "Матросская". По его словам, там захоронено уже около 150 человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что на сегодня под контролем Украины в Луганской области остаются лишь Лисичанск, Северодонецк и небольшое количество населенных пунктов вокруг них.
По словам Гайдая, суммарно в них осталось на сегодня около 40 тысяч человек, почти все из которых уезжать не хотят, несмотря на боевые действия с ежедневной гибелью от обстрелов по несколько человек.