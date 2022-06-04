Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Українська сторона та країна-агресор Росія 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

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Про це повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"2 червня на лінії фронту у Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок переговорів за участю уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленості про обмін тілами за формулою "160 на 160".

Операція проводилася Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ДШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Зазначимо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов очолив Координаційний штаб із військовополонених, яким раніше керувала міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше українські військові, звільнені з російського полону, повідомили про факти тортур та жорстокого поводження окупантів.