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Начальник ГУР будет заниматься обменом военнопленных
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по военнопленным, которым ранее руководила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.
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Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
У Координационного штаба, который возглавил Буданов, есть три основные задачи:
- работа над обеспечением выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;
- координация работы центральных и местных органов исполнительной власти и других органов по вопросам обращения с военнопленными;
- поиск путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.
Отметим, что Минреинтеграции и дальше будет отвечать за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее украинские военные, освобожденные из российского плена, сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.