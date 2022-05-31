Начальник ГУР займатиметься обміном військовополонених

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов очолив Координаційний штаб із військовополонених, яким раніше керувала міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Про це повідомила пресслужба ГУР.

Координаційний штаб, який очолив Буданов, має три основні завдання:

робота над забезпеченням виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими;

координація роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади та інших органів з питань поводження з військовополоненими;

пошук шляхів та способів вирішення проблемних питань поводження з військовополоненими.

Зазначимо, що Мінреінтеграції й надалі відповідатиме за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Нагадаємо, раніше українські військові, звільнені з російського полону, повідомили про факти тортур та жорстокого поводження окупантів.