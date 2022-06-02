На утримання одного російського військовополоненого Україна витрачає щомісяца 3000 грн, - Мін'юст

Україна щомісяця витрачає на утримання одного російського військовополоненого 3000 гривень. Зокрема, сюди входить харчування, одяг, засоби гігієни та ліки.

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Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

"Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу", - наголосила заступниця міністра.

Водночас, за її словами, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції.

"Живі та здорові російські полонені - необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з Росії та з тимчасово підконтрольних їй територій", - додала Олена Висоцька.

Нагадаємо, кримська влада планує використовувати випускників коледжів, як "гарматне м’ясо" на війні проти України.

Водночас, за даними СБУ, росіяни підписують згоду на вбивство цивільних, ідучи на війну проти України.