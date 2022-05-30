Кримська влада планує використовувати випускників коледжів, як "гарматне м’ясо" на війні проти України, - Денісова

У тимчасово окупованому Криму з 1 по 15 липня оголошено весняний призов до лав російської армії. Окупаційна влада планує призвати випускників коледжів та використати їх, як "гарматне м’ясо" на війні проти України.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що з 1 по 15 липня 2022 року у Росії та на окупованому півострові Крим оголошено весняний призов до лав російської армії.

"Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на «прохання» воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії РФ. Раніше, за графіком, останнім днем іспитів було 28 червня 2022 року", - поінформувала Денісова.

За її словами, аналогічна ситуація й у Севастопольському морському коледжі, Севастопольському професійному художньому коледжі та Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані.

"Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, Російська Федерація після проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (т.зв. "Л/ДНР") вирішила провести аналогічну кампанію в анексованому Криму.

РФ мобілізує військових, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік ворога. Кожного з них судитимуть за зраду Батьківщини, якщо вони потраплять у полон ЗСУ.