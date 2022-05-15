РФ на тимчасово окупованих українських територіях планує мобілізувати жінок, - Денісова

Російська Федерація проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил РФ планують призвати навіть жінок.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил РФ планують призвати навіть жінок. Зокрема, такі заходи розпочалися в тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки.

За словами омбудсмена, в ОРДЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати факт порушення РФ прав людини в Україні.

"Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави служити в її збройних чи допоміжних сила", - наголосила Людмила Денісова.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила 4 травня, що в Росії відбувається прихована мобілізація. Російська влада агітує "козаків" та чоловіків, які через санкції втратили роботу, йти на війну проти України. Прихована мобілізація відбувається у Ростовській, Брянській, Курській, Білгородській областях та Краснодарському краї.

Зокрема, російська влада планує кинути на війну в Україну нових десантників, як тільки вони випустяться з училища. Також серед російського військового керівництва починається боротьба за переділ влади.