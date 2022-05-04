У Росії йде прихована мобілізація: агітують "козаків" та безробітних йти воювати

Українська розвідка повідомила, що в країні-агресорі Росії відбувається прихована мобілізація. Російська влада агітує "козаків" та чоловіків, які через санкції втратили роботу, йти на війну проти України.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У ГУР зазначили, що прихована мобілізація відбувається у Ростовській, Брянській, Курській, Білгородській областях та Краснодарському краї.

Там до лав "добровольців" агітують вступати "козаків" і чоловіків, що залишилися без роботи. Також у фокусі уваги колишні військовослужбовці. Влада країни-агресора обіцяє їм заробітну плату в 200 тисяч рублів (майже 90 тисяч гривень).

Також у РФ можуть офіційно оголосити часткову мобілізацію в Білгородській, Курській та Брянській областях. Крім того, у цих областях проводяться підготовки до часткової мобілізації чоловічого населення у разі різкого погіршення військової ситуації для країни-агресора.

"Агітаційні заходи зазнають значної недовіри з боку потенційних "мобілізованих". Адже в РФ починає поширюватися інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Ті, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутися додому після формального закінчення терміну контрактів. Також військові окупаційних військ РФ не можуть отримати обіцяні гроші або отримають значно менші суми, ніж домовлялися під час підписання контрактів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що країна-агресор гостро потребує поповнення своїх окупаційних військ. За даними розвідки Великобританії, збройні сили РФ запровадили близько 65% своєї наземної бойової чисельності в Україні. Близько 25% сил виведено з ладу українськими захисниками.