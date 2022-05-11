Росія відправляє на війну випускників училищ, а військове керівництво розпочинає боротьбу за переділ влади, - розвідка

У країні-агресорі РФ закінчується "гарматне м'ясо", тому російська влада планує кинути на війну в Україну нових десантників, як тільки вони випустяться з училища. Також серед російського військового керівництва починається боротьба за переділ влади.

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Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України

У відомстві наголосили, що поки що відсутні ознаки намірів Кремля завершити війну в Україні найближчим часом. У той же час, продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію".

"Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення до зони бойових дій випускників та курсантів військових училищ. Таким чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті", - зазначають у розвідці.

Зокрема із запланованого на 25 червня випуску Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища ім. Маргелова більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на територію України.

Також відомо, що у війні проти України Збройні сили РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000).

Частини, що залишилися, окупанти прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у разі виникнення інших надзвичайних ситуацій. В даний час парк автомобільної техніки загарбники намагаються поповнити за рахунок украдених в Україні машин.

Також у розвідці наголошується, що серед російського військового керівництва розпочинається боротьба за переділ влади.

"Пробуксовка "спеціальної військової операції" стала каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі. Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами в генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сил у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", – зазначили у ГУР.

Як повідомлялося раніше, українська розвідка встановила, що в країні-агресорі Росії відбувається прихована мобілізація. Російська влада агітує "козаків" та чоловіків, які через санкції втратили роботу, йти на війну проти України.