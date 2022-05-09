РФ продовжує відправляти терміновиків на війну в Україні, – розвідка

Найвище військове керівництво Росії продовжує відправляти солдатів термінової служби на війну в Україні, незважаючи на заяви Кремля про недопущення участі терміновиків у так званій "спеціальній операції".

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Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними української розвідки, саме терміновики гинуть першими під час бойових дій.

"До неминучої загибелі або каліцтв призводять їх погана навченість, застаріле озброєння та оснащення. Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців термінової служби армії країни-окупанта є їхнє залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь у яких відмовляються більш досвідчені контрактники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів, незважаючи на приховану мобілізацію на території Росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України.

"Матері російських терміновиків, розуміючи невідворотність смерті їхніх дітей, звертаються зі скаргами на незаконні дії командирів до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, але у відповідь отримують чергову брехню та відписки", - інформує ГУР.

Там наголошують, що поки боротьба в середині Росії за життя молодих росіян не стане масовою, вони й надалі продовжуватимуть безславно вмирати, виконуючи накази кремлівського диктатора.

Як повідомлялося раніше, українська розвідка встановила, що в країні-агресорі Росії відбувається прихована мобілізація. Російська влада агітує "козаків" та чоловіків, які через санкції втратили роботу, йти на війну проти України.