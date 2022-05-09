РФ продолжает отправлять срочников на войну в Украине, — разведка

Высшее военное руководство России продолжает отправлять солдат срочной службы на войну в Украине, несмотря на заявления Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции".

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Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По данным украинской разведки, именно срочники гибнут первыми во время боевых действий.

"К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений, несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины.

"Матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки", — информирует ГУР.

Там подчеркивают, что пока борьба в середине России за жизни молодых россиян не станет массовой, они и дальше будут продолжать бесславно умирать, выполняя приказы кремлевского диктатора.

Как сообщалось ранее, украинская разведка установила, что в стране-агрессоре России проходит скрытая мобилизация. Российские власти агитируют "казаков" и мужчин, которые из-за санкций потеряли работу, идти на войну против Украины.