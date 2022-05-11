Россия отправляет на войну выпускников училищ, а военное руководство начинает борьбу за передел власти, - разведка

В стране-агрессоре РФ заканчивается “пушечное мясо”, поэтому российские власти планируют бросить на войну в Украину новоиспеченных десантников, как только они выпустятся из училища. Также среди российского военного руководства начинается борьба за передел власти

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что пока отсутствуют признаки намерений Кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. В то же время, продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию".

"Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ. Таким образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте", - отмечают в разведке.

В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территорию Украины.

Также известно, что в войне против Украины Вооруженные силы РФ уже привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000).

Оставшиеся части оккупанты стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. В настоящее время парк автомобильной техники захватчики пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

Также в разведке отмечается, что среди российского военного руководства начинается борьба за передел власти.

"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности в генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров сил в российском истеблишменте положить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", – отметили в ГУР.

Как сообщалось ранее, украинская разведка установила, что в стране-агрессоре России проходит скрытая мобилизация. Российские власти агитируют "казаков" и мужчин, которые из-за санкций потеряли работу, идти на войну против Украины.