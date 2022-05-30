Крымские власти планируют использовать выпускников колледжей, как "пушечное мясо" на войне против Украины, - Денисова

Во временно оккупированном Крыму с 1 по 15 июля объявлен весенний призыв в ряды российской армии. Оккупационные власти планируют призвать выпускников колледжей и использовать их как "пушечное мясо" на войне против Украины.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

Стоит отметить, что с 1 по 15 июля 2022 года в России и на оккупированном полуострове Крым объявлен весенний призыв в ряды российской армии.

"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже по "просьбе" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ. Ранее, по графику, последним днем экзаменов было 28 июня 2022 года", - проинформировала Денисова.

По ее словам, аналогичная ситуация и в Севастопольском морском колледже, Севастопольском профессиональном художественном колледже и Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А.В.Геловани.

"Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строжайше запрещает оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах", - добавила омбудсмен.

Напомним, Российская Федерация после проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (т.н. "Л/ДНР") решила провести аналогичную кампанию в аннексированном Крыму.

РФ мобилизует военных, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону врага. Каждый из них будет судим за измену Родине, если они попадут в плен ВСУ.