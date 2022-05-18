РФ собирается мобилизовать в Крыму военных, которые предали Украину в 2014 году

Российская Федерация после проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (т.н. "Л/ДНР") решила провести аналогичную кампанию в аннексированном Крыму.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

То есть РФ мобилизует военных, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону врага. Всего на полуострове таких насчитывается около 14 тысяч. Каждого из них будут судить за измену Родине, если они попадут в плен ВСУ.

Отметим, что многие из них уже демобилизировались и ушли в отставку, однако это не освободит их от мобилизации, которую собирается провести РФ.

"Так вот, сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые находящиеся на восстановлении в Крыму бригады. Особенность этой новости в том, что предатели не подлежат обмену", — резюмировал Андрусов.

Они проходят по статье 111 государственная измена, и будут приговариваться к 15 годам тюрьмы.

За неимением человеческих ресурсов российские захватчики пытаются приобщить к боевым действиям украинских мужчин и в других оккупированных населенных пунктах. Враг принудительно мобилизует для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.