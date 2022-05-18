РФ збирається мобілізувати в Криму військових, які зрадили Україну у 2014 році

Російська Федерація після проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (т.зв. "Л/ДНР") вирішила провести аналогічну кампанію в анексованому Криму.

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Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов.

Тобто РФ мобілізує військових, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік ворога. Загалом на півострові таких налічується близько 14 тисяч. Кожного з них судитимуть за зраду Батьківщини, якщо вони потраплять у полон ЗСУ.

Зазначимо, що багато хто з них уже демобілізувався і пішов у відставку, однак це не звільнить їх від мобілізації, яку збирається провести РФ.

"Так-от, зараз їх в примусовому порядку мобілізують і поповнюють ними розбиті бригади, які перебувають на відновленні в Криму. Особливість цієї новини в тому, що зрадники не підлягають обміну", — резюмував Андрусов.

Вони проходять за статтею 111 державна зрада, і засуджуватимуться до 15 років в'язниці.

Через відсутність людських ресурсів російські загарбники намагаються долучити до бойових дій українських чоловіків та інших окупованих населених пунктах. Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюму Харківської області.