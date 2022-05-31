Росіяни підписують згоду на вбивство цивільних, ідучи на війну проти України, - СБУ

Російські загарбники, йдучи на війну проти України, підписують згоду на вбивство цивільних українців.

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Про це СБУ розповів російський полонений снайпер.

Правоохоронці наголосили, що нові полонені вже не розказують слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання, а заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.

"Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, дехто написав відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять (гауптвахта – ред.) або просто звільнять", – говорить полонений.

У Службі безпеки додали, що російський полонений зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі. Але, ймовірно, сидітиме в українській, адже він затриманий та дає свідчення СБУ.

Нагадаємо, СБУ перехопили телефонну розмову росіян, де йшлося про те, що контрактники в армії РФ чекають кінця травня, щоб швидше втекти з України. Знайти нових бажаючих воювати непросто, тому командування намагається втримати тих, хто зараз на фронті.