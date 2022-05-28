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На Харківщині заарештували "козака", який здавав позиції ЗСУ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила в Харківській області громадянина України, який передавав представникам ворожих структур дані щодо дислокації українських військових. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.
"Оперативники встановили, що зловмисник входив до складу проросійської неофіційної козацької організації. Відомо, що члени цієї організації мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують російську агресію проти України", - сказано в ньому.
Як заявляють в СБУ, за допомогою месенджеру Telegram чоловік передавав дані щодо переміщень та місць дислокації військових формувань України, а також загальну інформацію щодо вибухів на території Харківщини своїм однодумцям із вищевказаної організації та представникам спецслужб РФ.
Фігуранта затримали на гарячому та повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Наразі йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що у Кримінальний кодекс з 27 березня введено спеціальну статтю про несанкціоновану публікацію в умовах військового або надзвичайного стану інформації про переміщення або розміщення військових. Отже, зазначені правопорушення вищевказаний громадянин, імовірно, здійснив до цього.
Нагадаємо також, що напередодні стало відомо, що у Львові заарештували коригувальника російських ракетних ударів по місту, через які 18 квітня загинули люди.