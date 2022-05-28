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Категория
Общество
Дата публикации

В Харьковской области арестовали "казака", который сдавал позиции ВСУ

В Харьковской области арестовали "казака", который сдавал позиции ВСУ
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Харьковской области гражданина Украины, который передавал представителям вражеских структур данные о дислокации украинских военных. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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"Оперативники установили, что злоумышленник входил в состав пророссийской неофициальной казацкой организации. Известно, что члены этой организации имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают российскую агрессию против Украины", - сказано в нем.

Как заявляют в СБУ, с помощью мессенджера Telegram мужчина передавал данные о перемещениях и местах дислокации военных формирований Украины, а также общую информацию о взрывах на территории Харьковской области своим единомышленникам из вышеуказанной организации и представителям спецслужб РФ.

Фигуранта поймали с поличным и сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственное предательство). В настоящее время ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Отметим, что в Уголовный кодекс с 27 марта введена специальная статья о несанкционированной публикации в условиях военного или чрезвычайного положения информации о перемещении или размещении военных. Следовательно, указанные правонарушения данный гражданин, вероятно, совершил еще до этого.

Фото 2 — В Харьковской области арестовали "казака", который сдавал позиции ВСУ
Фото 3 — В Харьковской области арестовали "казака", который сдавал позиции ВСУ

Напомним также, что накануне стало известно, что во Львове был арестован корректировщик российских ракетных ударов по городу, из-за которых 18 апреля погибли люди.

Автор:
Тимофей Беспятов