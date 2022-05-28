В Харьковской области арестовали "казака", который сдавал позиции ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Харьковской области гражданина Украины, который передавал представителям вражеских структур данные о дислокации украинских военных. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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"Оперативники установили, что злоумышленник входил в состав пророссийской неофициальной казацкой организации. Известно, что члены этой организации имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают российскую агрессию против Украины", - сказано в нем.

Как заявляют в СБУ, с помощью мессенджера Telegram мужчина передавал данные о перемещениях и местах дислокации военных формирований Украины, а также общую информацию о взрывах на территории Харьковской области своим единомышленникам из вышеуказанной организации и представителям спецслужб РФ.

Фигуранта поймали с поличным и сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственное предательство). В настоящее время ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Отметим, что в Уголовный кодекс с 27 марта введена специальная статья о несанкционированной публикации в условиях военного или чрезвычайного положения информации о перемещении или размещении военных. Следовательно, указанные правонарушения данный гражданин, вероятно, совершил еще до этого.

Напомним также, что накануне стало известно, что во Львове был арестован корректировщик российских ракетных ударов по городу, из-за которых 18 апреля погибли люди.