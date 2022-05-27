Во Львове арестовали корректировщика ракетных ударов, из-за которого погибли люди

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачило жителя Львова в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, сообщает областная прокуратура.

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По данным следствия, с апреля 2022 подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами путем отправки им через мессенджер Telegram информации о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры, чем фактически корректировал действия оккупантов по обстрелам города.

"Фигурант непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов, которые имели место 18 апреля, в том числе обстрела автосервиса, расположенного в городе Львове, в результате которого погибли четыре человека и четверо получили ранения", - сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали, сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, что утром 18 апреля по Львову был нанесен удар четырьмя ракетами. Три из них попали по объекту военной инфраструктуры, а одна – по шиномонтажу. Как впоследствии сообщил начальник областной военной администрации Максим Козицкий, в общей сложности погибли минимум семь человек, а еще 11 пострадали.

Отметим, что и после этого российские войска продолжили ракетные обстрелы города, в том числе полностью разрушив, по словам Козицкого, еще один военный объект 15 мая.