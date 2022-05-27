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Во Львове арестовали корректировщика ракетных ударов, из-за которого погибли люди
Управление Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачило жителя Львова в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, с апреля 2022 подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами путем отправки им через мессенджер Telegram информации о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры, чем фактически корректировал действия оккупантов по обстрелам города.
"Фигурант непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов, которые имели место 18 апреля, в том числе обстрела автосервиса, расположенного в городе Львове, в результате которого погибли четыре человека и четверо получили ранения", - сообщили в ведомстве.
Мужчину задержали, сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что утром 18 апреля по Львову был нанесен удар четырьмя ракетами. Три из них попали по объекту военной инфраструктуры, а одна – по шиномонтажу. Как впоследствии сообщил начальник областной военной администрации Максим Козицкий, в общей сложности погибли минимум семь человек, а еще 11 пострадали.
Отметим, что и после этого российские войска продолжили ракетные обстрелы города, в том числе полностью разрушив, по словам Козицкого, еще один военный объект 15 мая.