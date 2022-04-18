Ракетный удар по Львову: в сети появилось видео последствий

Войска Российской Федерации утром 18 апреля около 8:30 утра из Каспийского региона запустили четыре крылатые ракеты по Львову, в результате 7 человек погибли. Как сообщил, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, это первые погибшие в результате попадания по Львову за время войны.

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Очевидцы и журналисты публикуют первые кадры последствий вражеского удара по городу. "Радио свобода" распространила видео, на котором изображен шиномонтаж и жилые здания, серьезно пострадавшие от ракетного удара.

Издание "Суспільне" опубликовало фото с места событий. На них также изображены здания, разрушенные оккупантами.

Также очевидцы публикуют видео, на котором видно, как ракета летит в направлении Львова.

Стало известно, что три ракеты попали по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. В результате попаданий начались пожары. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле, в котором живут эвакуированные украинцы. Спасатели занимаются локализацией и ликвидацией возгорания.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами.