Ракетний удар по Львову: у мережі з'явилося відео наслідків

Війська Російської Федерації вранці 18 квітня близько 8:30 ранку з Каспійського регіону запустили чотири крилаті ракети по Львову, в результаті 7 людей загинули. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, це перші загиблі внаслідок влучення по Львову за час війни.

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Очевидці та журналісти публікують перші кадри наслідків ворожого удару по місту. "Радіо свобода" поширила відео, на якому зображений шиномонтаж та житлові будівлі, які серйозно постраждали від ракетного удару.

Видання "Суспільне" опубліковало фото з місця подій. На них також зображені будівлі, які зруйнували окупанти.

Також очевидці публікують відео, на якому видно, як ракета летить у напрямку Львова.

Стало відомо, що три ракети потрапили по об'єктом військової інфраструктури. Одна – в шиномонтаж. Внаслідок влучень почалися пожежі. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі, де живуть евакуйовані українці. Рятувальники займаються локалізацією та ліквідацією загоряння.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив, що кілька ракет потрапили поряд із залізничними об'єктами.