Російська армія завдала ракетних ударів по Львову та Дніпропетровській області

Вранці 18 квітня російські окупаційні війська запустили одночасно кілька ракет по Львову та Дніпропетровській області, а саме в Синельниківському та Павлоградському районах.

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Як повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, ворог завдав чотири прицілених ударів по місту.

"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", — розповів Козицький.

Стало відомо, що три ракети влучили по об'єкту військової інфраструктури. Одна — по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Рятівники займаються локалізацією та ліквідацією займання.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив, що кілька ракет потрапили поряд із залізничними об'єктами.

"Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. Команда вокзалу та команди поїздних бригад спрацювали чітко. Рух потягів по Львову відновлено, будуть незначні затримки поїздів", — повідомив Камишин.

На подію вже відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він написав у своєму Twitter: "Одразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців".



У той же час голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко повідомив у Facebook, що внаслідок ракетного удару по регіону в Синельниківському районі дві особи отримали травми.

"Там ракета потрапила до інфраструктурного об'єкту. Вогонь рятувальники приборкали", — уточнив Резніченко.

Крім того, у Павлоградському районі загарбники зруйнували залізничну інфраструктуру.

Раніше, 16 квітня, на Дніпропетровщині було два "прильоти" російських снарядів. Внаслідок обстрілу зруйновано птахофабрику. До цього, 6 квітня, військові РФ знищили у Дніпропетровській області нафтобазу та обстріляли завод.