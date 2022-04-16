У Дніпропетровській області через обстріл зруйновано птахофабрику

У суботу, 16 квітня, на Дніпропетровщині було два "прильоти" російських снарядів. Внаслідок обстрілу зруйновано птахофабрику.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Повністю зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки потрапили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об'єкт", - написав Резніченко.

За його словами, "прильоти" були сьогодні о 09:50 ранку.

Інформації щодо постраждалих немає.

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Нагадаємо, 6 квітня військові РФ знищили у Дніпропетровській області нафтобазу та обстріляли завод.

Раніше Валентин Резніченко повідомляв, що від аеропорту в Дніпрі не залишилося живого місця.