Военные РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтебазу и обстреляли завод

Оккупационные войска Российской Федерации нанесли авиаудар по Днепропетровской области.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам, на Днепропетровщине оккупанты атаковали с воздуха нефтебазу, в результате она чего полностью уничтожена.

"Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в один из заводов. Нефтебаза с топливом уничтожена. На заводе тушат пламя. Там сильный пожар. Горит топливо", – написал Резниченко.

Глава ОВА отметил, что в результате обстрелов никто не пострадал.

"Пожар на заводе только потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов. Благодарю каждого из вас за работу. На этот час у нас все более-менее нормально", – подчеркнул Резниченко.

В свою очередь глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в соцсети уточнил, один ракетный удар пришелся по нефтебазе в Новомосковске, еще одна ракета попала в завод в Синельниковском районе.

Напомним, 2 апреля российские войска обстреляли ракетами Павлоградский район Днепропетровской области.

Одна из ракет попала на железнодорожное полотно, из-за чего были повреждены пути и контактные сети, а также взорвались вагоны. Кроме этого было остановлено движение поездов.

Вторая ракета взорвалась на открытой местности, в результате чего начался пожар. Ранен один человек.

Ранее, в ночь с 1 на 2 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и из систем залпового огня обстреляли Кривой Рог. В результате обстрелов в Днепре были зафиксированы серьезные разрушения – ракеты попали в инфраструктурный объект. Два человека были ранены.

Также в ту же ночь российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской области. Под обстрелы попали Полтава и Кременчуг.