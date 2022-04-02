Взорвались вагоны, движение поездов остановили. По Днепропетровщине оккупанты нанесли ракетный удар

В субботу, 2 апреля, в 15:55 в Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. По его словам, вражеские ракеты попали по Павлоградскому району. В частности, одна ракета попала в железную дорогу.

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"Сильно повреждены пути и контактные сети, также взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. На месте пожара работают спасатели. Предварительно погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", — рассказывает Валентин Резниченко.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и из систем залпового огня обстреляли Кривой Рог. В результате обстрелов в Днепре были зафиксированы серьезные разрушения – ракеты попали в инфраструктурный объект. Два человека были ранены.

Также в ту же ночь российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской области. Под обстрелы попали Полтава и Кременчуг.