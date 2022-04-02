Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Взорвались вагоны, движение поездов остановили. По Днепропетровщине оккупанты нанесли ракетный удар

Взорвались вагоны, движение поездов остановили. По Днепропетровщине оккупанты нанесли ракетный удар

В субботу, 2 апреля, в 15:55 в Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. По его словам, вражеские ракеты попали по Павлоградскому району. В частности, одна ракета попала в железную дорогу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Сильно повреждены пути и контактные сети, также взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. На месте пожара работают спасатели. Предварительно погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", — рассказывает Валентин Резниченко.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и из систем залпового огня обстреляли Кривой Рог. В результате обстрелов в Днепре были зафиксированы серьезные разрушения – ракеты попали в инфраструктурный объект. Два человека были ранены.

Также в ту же ночь российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтавской области. Под обстрелы попали Полтава и Кременчуг.

Автор:
Максим Беркаль