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Вибухнули вагони, рух потягів зупинили. По Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару
У суботу, 2 квітня, о 15:55 на Дніпропетровщині прогриміли вибухи, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. За його словами, ворожі ракети влучили по Павлоградському району. Зокрема, одна ракета влучила в залізницю.
"Сильно пошкоджені колії та контактні мережі, також вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. На місці пожежі працюють рятувальники. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена", – розповідає Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у ніч з 1 на 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та із систем залпового вогню обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок обстрілів у Дніпрі було зафіксовано серйозні руйнування – ракети потрапили в інфраструктурний об'єкт. Двох людей було поранено.
Так само тієї ж ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтавській області. Під обстріл потрапили Полтава та Кременчук.Підписуйтесь на наш Telegram канал