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В Днепропетровской области из-за обстрела разрушена птицефабрика
В субботу, 16 апреля, в Днепропетровской области было два "прилета" российских снарядов. В результате обстрела разрушена птицефабрика.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - написал Резниченко.
По его словам, "прилеты" были сегодня, в 09:50 утра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Информации о пострадавших нет.
Напомним, 6 апреля военные РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтебазу и обстреляли завод.
Ранее Валентин Резниченко сообщал, что от аэропорта в Днепре не осталось живого места.