Российская армия нанесла ракетные удары по Львову и Днепропетровской области

Утром 18 апреля российские оккупационные войска запустили одновременно несколько ракет по Львову и Днепропетровской области, а именно по Синельниковскому и Павлоградскому районах.

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Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, враг нанес пять прицельных ударов по городу.

"Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", — написал градоначальник в своем Facebook.

На происшествие уже отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он написал в своем Twitter: "Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично во весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев".



В это же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в Facebook, что в результате ракетного удара по региону в Синельниковском районе два человека получили травмы.

"Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали", — уточнил Резниченко.

Кроме того, в Павлоградском районе захватчики разрушили железнодорожную инфраструктуру.

Ранее, 16 апреля, в Днепропетровской области было два "прилета" российских снарядов. В результате обстрела разрушена птицефабрика. До этого, 6 апреля, военные РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтебазу и обстреляли завод.