Корректировщиками оказались свои же. СБУ задержала двух причастных к обстрелу заводов "Укроборонпрома"

Сотрудники СБУ задержали ведущего инженера одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Как сообщается, якобы до этого он сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в РФ.

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В воскресенье, 24 апреля, сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода, сообщают в "Укроборонпроме". Вместе с тем, задержан еще один корректировщик огня по заводам концерна после сообщения подразделения безопасности другого предприятия "Укроборонпрома".

"Бывший сотрудник завода предоставлял координаты для нанесения российской армией ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения", – объясняют в концерне.

В "Укроборонпроме" немедленно обратились в СБУ с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины.

Напомним, что 15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. В ДК "Укроборонпром" сообщили, что в этот день около 1:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса.

Речь шла о ДП "Жулянский машиностроительный завод "Визар".