Російські війська завдали ракетного удару по заводу в Київській області, — ЗМІ

15 квітня мешканці Києва та області чули вибухи. Агентство AFP повідомляє, що ракетний удар було завдано заводу "Візар", внаслідок чого серйозні пошкодження зазнали цех та адміністративна будівля.

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Як стверджує AFP, серйозні пошкодження зазнали цех та адміністративна будівля заводу "Візар" у Вишневому біля міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

"Український військовий завод під Києвом, який виробляв ракети, які, ймовірно, використовувалися для поразки російського військового корабля "Москва", був частково зруйнований внаслідок нічних російських ударів", — йдеться у повідомленні французького агентства.

Також повідомляється, що удар з повітря було завдано близько 1:30 ночі.

#UPDATE A Ukrainian military factory outside Kyiv that produced missiles allegedly used to hit Russia's Moskva warship was partly destroyed by overnight Russian strikes, an AFP journalist at the scene saw Friday https://t.co/NzKQ8OXPnE #Vyshneve pic.twitter.com/xE32Z93xDE — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2022

Зазначимо, українська влада офіційно не коментує цю інформацію і не повідомляла про пошкодження.

Крім того, вранці Міноборони РФ заявило, що ракетами "Калібр" завдано удару по заводу "Візар".

Зазначимо, Жулянський машинобудівний завод "Візар" — державне підприємство військово-промислового комплексу України, яке здійснює виробництво, ремонт та технічне обслуговування зенітних ракет та комплектуючих для зенітно-ракетних систем та авіатехніки. Входить до концерну "Укроборонпром".

14 квітня в Міноборони РФ офіційно заявили, що крейсер "Москва" затонув "при буксируванні в умовах шторму".

Пошкодження крейсер отримав у результаті удару, який Збройні сили України завдали 13 квітня.

Нагадаємо, знамениту фразу українські прикордонники з острова Зміїний промовили у відповідь на пропозицію з російського крейсера "Москва" здатися.