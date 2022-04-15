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Российские войска нанесли ракетный удар по заводу в Киевской области, — СМИ
15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. Агентство AFP сообщает, что ракетный удар был нанесен по заводу "Визар" в Вишневом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля "Москва".
Как утверждает AFP, серьезные повреждения получили цех и административное здание завода "Визар" в Вишневом возле международного аэропорта "Киев" (Жуляны).
"Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля "Москва", был частично разрушен в результате ночных российских ударов", — говорится в сообщении французского агентства.
Также сообщается, что удар с воздуха был нанесен около 1:30 ночи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, украинские власти официально не комментируют данную информацию и не сообщали о повреждениях.
Кроме того, утром Минобороны РФ заявило, что ракетами "Калибр" нанесен удар по заводу "Визар".
Отметим, Жулянский машиностроительный завод "Визар" — государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, которое осуществляет производство, ремонт и техническое обслуживание зенитных ракет и комплектующих для зенитно-ракетных систем и авиатехники. Входит в концерн "Укроборонпром".
14 апреля в Минобороны РФ официально заявили, что крейсер "Москва" затонул “при буксировке в условиях шторма”.
Повреждение крейсер получил в результате удара, который Вооруженные силы Украины нанесли 13 апреля.
Напомним, знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться.