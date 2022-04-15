Российские войска нанесли ракетный удар по заводу в Киевской области, — СМИ

15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. Агентство AFP сообщает, что ракетный удар был нанесен по заводу "Визар" в Вишневом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля "Москва".

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Как утверждает AFP, серьезные повреждения получили цех и административное здание завода "Визар" в Вишневом возле международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

"Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля "Москва", был частично разрушен в результате ночных российских ударов", — говорится в сообщении французского агентства.

Также сообщается, что удар с воздуха был нанесен около 1:30 ночи.

#UPDATE A Ukrainian military factory outside Kyiv that produced missiles allegedly used to hit Russia's Moskva warship was partly destroyed by overnight Russian strikes, an AFP journalist at the scene saw Friday https://t.co/NzKQ8OXPnE #Vyshneve pic.twitter.com/xE32Z93xDE — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2022

Отметим, украинские власти официально не комментируют данную информацию и не сообщали о повреждениях.

Кроме того, утром Минобороны РФ заявило, что ракетами "Калибр" нанесен удар по заводу "Визар".

Отметим, Жулянский машиностроительный завод "Визар" — государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, которое осуществляет производство, ремонт и техническое обслуживание зенитных ракет и комплектующих для зенитно-ракетных систем и авиатехники. Входит в концерн "Укроборонпром".

14 апреля в Минобороны РФ официально заявили, что крейсер "Москва" затонул “при буксировке в условиях шторма”.

Повреждение крейсер получил в результате удара, который Вооруженные силы Украины нанесли 13 апреля.

Напомним, знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться.